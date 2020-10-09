إصابة قائد قاعدة عسكرية إسرائيلية بفيروس كورونا

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسرائيلية، قالت هيئة البث الإسرائيلى إن القاعدة تستخف بتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، حيث تم تصوير العديد من جنودها أمس الخميس بلا كمامات، ولا يحافظون على التباعد الجسدى.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 3692 إصابة جديدة بوباء كورونا، ليرتفع إجمالى إصابات دولة الاحتلال إلى 268.393، فيما بلغ إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 1864 حالة.