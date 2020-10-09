ماكرون يتوقع هدنة بين أذربيجان وأرمينيا قريبا

قال قصر الإليزية فى بيان له، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يرى أنه من الممكن التوصل لهدنة فى النزاع الدائر بإقليم ناغورنى قره باغ قريبًا، وذلك على الرغم من أن الوضع لا يزال مضطربًا هناك.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أشار الإليزية إلى أن "الرئيس ماكرون أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان فى وقت متأخر أمس الخميس، ومع الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف فى وقت مبكر اليوم الجمعة". وأكد بيان الإليزية أن الجميع سيسعون إلى "استئناف المفاوضات فى الأيام المقبلة".

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