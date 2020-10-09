روسيا تتخطى 12 ألف إصابة كورونا فى 24 ساعة

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أعلن مسؤولون من روسيا تسجيل 201 ووفاة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى روسيا إلى 22.257 وفاة.
وكان أكبر رقم قياسى سابق للإصابات سجلته روسيا هو 11656 حالة فى يوم 11 مايو الماضى.
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