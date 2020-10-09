ارتفاع عدد المصابين خلال أعمال الشغب في بيشكيك إلى 1218

أعلنت وزارة الصحة القرغيزية، ارتفاع عدد المصابين، خلال أعمال الشغب في العاصمة بيشكيك، إلى 1218 شخصا.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - " إن المصابين مازالوا يتلقون المساعدة الطبية وبلغ عددهم اليوم 1218 شخصا". وتشهد قرغيزستان احتجاجات منذ مساء الاثنين الماضي، ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وقد تمكن المحتجون من اقتحام مبنى البيت الأبيض في العاصمة بيشكيك، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس .

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