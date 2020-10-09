أرمينيا تعلن استعدادها لاستئناف عملية السلام بشأن إقليم قره باج

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لاستئناف عملية السلام حول إقليم قره باج وفقًا لإعلان الدول التي تترأس مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال باشينيان خلال جلسة حكومية للاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، في يريفان: "نحن واثقون في مبدأ التسوية السلمية للصراع في قره باج ومستعدون لاستئناف عملية السلام وفقًا للبيانات الصادرة خلال الأيام الماضية من قبل قادة ووزراء خارجية الدول التي تترأس مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن أرمينيا وأذربيجان، أكدا مشاركتهما في مفاوضات بموسكو لوقف إطلاق النار في إقليم قره باج.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية: "باكو ويريفان أكدا مشاركتهما في مفاوضات في موسكو وتجرى الآن استعدادات نشطة"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا في وقت سابق من اليوم، أطراف الصراع في إقليم قره باج، إلى وقف الأعمال القتالية ومراعاة الاعتبارات الإنسانية في منطقة النزاع.

وقال قصر الكرملين الروسي في بيان: "بعد سلسلة مفاوضات هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان يتوجه الرئيس الروسي بدعوة لوقف الأعمال القتالية التي تجرى في منطقة قره باج ومراعاة الاعتبارات الإنسانية بهدف تبادل جثث القتلى والأسرى".