أبرزها حظر التجوال.. قرارات عاجلة في سلطنة عمان بشأن تطورات فيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان، عن قرارات جديدة للحد من انتشار الفيروس في السلطنة.

وشملت القرارات الجديدة في سلطنة عُمان فرض حظر التجوال وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 اكتوبر وحتى يوم السبت 24 اكتوبر الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.

كما قررت اللجنة حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر و إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام العُمانية

وأهابت اللجنة العليا بالجميع وخصوصًا الشباب التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنيّة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.