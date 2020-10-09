الإضرابات تشل حركة المرور فى ألمانيا

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، بقيت الحافلات والقطارات التى تديرها شركة "بى إف جى" الألمانية فى المستودع لتنفيذ إضراب ليوم كامل فى العاصمة برلين، ابتداء من الـ 3 صباحًا، بينما استمرت قطارات الترام، والقطارات الإقليمية، والحافلات الخاصة فى العمل.

وفى ولاية براندنبورج، توقف الموظفون عن العمل منذ بداية الدوام حتى ظهر اليوم، كما توقفت بعض خطوط الحافلات عن الخدمة فى ميونخ منذ بداية التشغيل فى الثالثة والنصف فجرًا.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم شركة النقل "إم فى جى" فى ميونخ، إن الإضراب أثر بشكل أساسى على أطفال المدارس، لافتًا إلى أن قطارات الأنفاق والترام بشكل طبيعى، وأنه المنتظر أن ينتهى الإضراب فى ميونخ ظهر اليوم.

وقالت متحدثة باسم شركة "إف إيه جى" للنقل في مدينة نورنبرج، صباح اليوم الجمعة، إن حركة قطارات الأنفاق والترام والحافلات توقفت، لافتة إلى أن "هذه المرة ليس لدينا شبكة طوارئ".

وتسعى نقابة "فيردى" للعاملين فى قطاع الخدمات عبر هذه الإضرابات إلى الضغط على أرباب العمل فى المفاوضات لزيادة رواتب 2.3 مليون عامل فى قطاع النقل على المستوى الاتحادى، والمحلى بنسبة 4.8% وبما لا يقل عن 150 يورو شهريًا.