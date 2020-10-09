على خلفية قيود كورونا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين بأحد المعابد اليهودية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الجمعة، بنشوب اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات المصلين بأحد المعابد اليهودية بمستوطنة موديعين عيليت.

وقالت الصحيفة إن عشرات اليهود المتشددين احتشدوا في كنيس في موديعين عيليت ووقعت الاشتباكات مع الشرطة الاسرائيلية وذلك على خليفة تفشي فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات.

وأكدت "يديعوت" أن عدة مسيرات خرجت من المدينة الأرثوذكسية المتطرفة باسرائيل واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمشاركين بالمسيرات بالقرب من كنيس يهودي بعد أن تم العثور على العشرات مختبئين بداخله وتم القبض على 13 شخصا.

واشتبك عشرات المتطرفين مع الشرطة الإسرائيلية في موديعين عيليت بعد أن تجمعوا خلافا لتعليمات مكافحة كورونا داخل الكنيس وتجمع مئات آخرون خارج الكنيس وهم يرقصون ويمسكون بأيديهم ويغنون.

وأظهرت لقطات الفيديو بحسب "يديعوت" الطلاب وهم يرقصون في دوائر وعملت قوات الشرطة على تفريقهم داخل الكنيس.

وقالت "يديعوت" إن معظم المصلين هم من الأرثوذكس المتطرفين الذين ينتمون إلى الفصيل المتطرف.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن قوات الشرطة عملت على تفريق عشرات المصلين في كنيس في مدينة موديعين عيليت ممن رفضوا إخلائه وتم تفريق مئات المصلين خارج الكنيس".