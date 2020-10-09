المظاهرات تشعل إسرائيل.. تجدد الاحتجاجات المطالبة برحيل ومحاكمة نتنياهو

أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة أن المظاهرات المطالبة برحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومحاكمته فى تهم الفساد المتورط بها تجددت مرة أخرى رغم قيود الإغلاق المفروضة فى انحاء اسرائيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.
وتظاهر إسرائيليون في تل أبيب في خرق للقانون الجديد، الذي يهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للحكومة خلال فترة العزل العام بسبب فيروس كورونا.
وتجددت الاحتجاجات بهدف الضغط على نتنياهو، بسبب أسلوب معالجته أزمة كورونا وتهم الفساد الموجهة إليه.
أقر البرلمان الإسرائيلي قانونًا لتقييد التظاهر خلال حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أشهر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويسمح التشريع الجديد للحكومة بالإعلان عن “حالة طوارئ خاصة بسبب جائحة كورونا” لمدة أسبوع، تمنع المتظاهرين من التحرك لمسافة تزيد عن ألف متر، وتحدد أعداد المتظاهرين.
ويقتصر هذا التشريع القابل للتمديد والخاص بحالة الطوارئ التي لم تعلن بعد، على حالات الإغلاق فقط.
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