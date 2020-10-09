مخطط تركي لأخونة أفريقيا.. التنمية والاستثمار أبواب أردوغان لتحقيق أجندته الشيطانية

يسعى دائما من أجل النيل من دول أفريقيا، من خلال تفكيره الشياطني، حيث الأخونة والفكر العثمانى فى صورة تنمية وتعليم ومشروعات تبدو من الخارج خيرية، وفى داخلها تفكير مسموم يتم بثه، فـ رجب طيب أوردغان ريس تركيا يدعم منظمات غير حكومية لنشر أيديولوجية إسلامية راديكالية وزيادة نفوذه في القارة. ففى تصريح جديد يقولالرئيس التركي، إن قيمة مشاريع الشركات التركية المنجزة في إفريقيا بلغت نحو 70 مليار دولار،مدعيا أنأكثر من 100 ألف إفريقي حصلوا على فرصة عمل بفضل المستثمرين الأتراك.

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هكذا يدخل أردوغان إلى فريسته ويبدي عكس مايخفى فيهئ لك أن هذا الرجل يسعى لرفعة أفريقيا وشعوبها وهو فى الأساس يسارع الوقت من أجل فرض نفوذه وتحقيق الخلافة العثمانية مستغلا القوي الناعمة.

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مدارس بأجندة تركية



وبحسب تقرير نشره موقع نورديك منيتور السويدية، فى يونيو الماضي فى تسجيل مسرب كشف رجل الأعمال الموالي للحكومة عبد الله تيفنيكلي أن المدارس التي أسستها في إفريقيا وكالات تركية ومؤسسات مرتبطة بالحكومة، تقوم بتعليم الطلاب بما يتماشى مع أجندة الإسلام السياسي في تركيا وسيكونون قادرين على الوصول إلى أهدافهم السياسية في غضون عامين.

المشروعات المدرسية التى تقوم بها منظمات غير حكومية يقف ورائها أردوغان حيث أن تلك المنظمات مرتبطة بالحكومة التركية على سبيل المثال ، قامت مديرية الشؤون الدينية التركية (ديانت) ومؤسسة عزيز محمود هدئي ببناء مدرستين ابتدائيتين ومجمع مسجد في غانا، حيث تم وضع حجر الأساس للمسجد عندما قام أردوغان بزيارة رسمية للبلاد في عام 2016.

كان تيفنيكلي صديقًا مقربًا للرئيس أردوغان وكان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة بنك المشاركة الكويتي التركي (Kuveyt Türk Katılım Bankası باللغة التركية ، أو Kuveyt Türk) ، وهي مؤسسة مالية مقرها تركيا والتي تعتبر الحكومة التركية واحدة منها أكبر المساهمين ، من عام 1988 إلى عام 2001 وكان نائب رئيس مجلس الإدارة من عام 2005 إلى عام 2015.

وعلق كمال كيليجدار أوغلو ، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا ، على علاقة تيفنيكلي بالرئيس ، مشيرًا إليه بأنه "ممثل ووديع الشخصية السياسية الأبرز في تركيا".

مؤسسة الهدي

وتابع تقرير المؤسسة السويدية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتمويل ودعم المدارس والمؤسسات الأخرى التي أنشأتها مؤسسة الهدي المرتبطة بالحكومة في إفريقيا من أجل الترويج لعلامته التجارية الفريدة من نوعها للقيادة الإسلامية والأجندة السياسية للحكومة التركية.

وكشفت وثائق سرية أن الرئيس أردوغان ، تحقيقا لهذه الغاية ، حث القادة الأفارقة على دعم مشاريع مؤسسة الهدي في القارة وفقا لسياساته.

سجل التنصت السري الذي حصلت عليه نورديك مونيتور المحادثة الخاصة بين الرئيس أردوغان ومصطفى لطيف توبباش ، وهو رجل أعمال مقرب من أردوغان وشريك ياسين القاضي في تعاملات سرية في تركيا.

جرت المحادثة في المحطة الثانية من جولة أردوغان الأفريقية ، في يناير 2013 ، والتي شملت الجابون والنيجر والسنغال. خلال الفترة التي قضاها في إفريقيا ، حضر أردوغان برامج نظمتها المدارس التي تديرها مؤسسة الهدي.

وفقًا للتنصت، اتصل رئيس الوزراء آنذاك أردوغان بتوبباش في نيامي وسأل توبباش عما تحتاجه مؤسسة الهدي في النيجر، بينما كان أردوغان يقوم بزيارة رسمية للبلاد. "أعتقد أن هناك أصدقاء من مؤسسة [الهدي] [في نيامي]. وقال أردوغان "يمكنهم الاتصال بي" ، مضيفًا: "أنا ذاهب لتناول العشاء مع الرئيس [محمدو إيسوفو]". أخبر أردوغان توبباش أنه سيطلب من الرئيس يوسفو توفير أرض أو مبنى لمؤسسة الهدي في النيجر. بعد ذلك ، أكد توبباش أن ممثلي المؤسسة سيبلغون أردوغان باحتياجات الهدي قبل العشاء الرسمي.

ثم أبلغ أردوغان توبباش بمبادراته الخاصة بالأرض التي قدمتها حكومة الجابون إلى الهدي. "حصلنا على الأرض [للمؤسسة] في الغابون. يمكننا مناقشتها عندما أعود. لقد قدمت [حكومة الغابون] في البداية حوالي 2500 متر مربع [من الأرض] ، ثم زدتها إلى 20 فدانًا ، "قال أردوغان لـ Topbaş.

كما كشف التنصت أن أردوغان كان يستخدم المشتبه بهم في قضية الفساد الكبرى كأداة لسياساته الإسلامية في إفريقيا.

وفقًا لصفحة الويب الخاصة بها ، تم تأسيس Hudayi في عام 1985 ، وقد "ساهم في جهود تلبية الحاجة إلى الأشخاص المؤهلين في كل من تركيا وحول العالم الإسلامي" ونفذ مشاريع في البلدان الأفريقية مثل بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والعاج الساحل وإثيوبيا وغانا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والصومال والسودان وتنزانيا وتوغو وأوغندا وزامبيا.

الغريب أن تلك الشركة التى تقوم بأعمال غير قانونية شعارها "محاربة الفقر والجهل". وهم يدّعون أننا "نحاول تخفيف المصاعب المادية والروحية للناس حول العالم من خلال مشاريع مختلفة ونساهم في جهود تلبية الحاجة إلى الأشخاص المؤهلين في كل من تركيا والعالم الإسلامي".



ترأس المؤسسة أحمد حمدي طوبش ، وهو شخصية أخرى معروفة بصلاته الوثيقة بالرئيس أردوغان وابن عم لطيف توبباش. تُعرف عائلة توبباش بأنها إحدى الداعمين الماليين الرئيسيين لسياسات الرئيس أردوغان الإسلامية وحزبه الحاكم.

كان توبباش من بين الأسماء التركية المعروفة التي تم العثور عليها في أوراق بنما ، والتي اكتشفت أن التبرعات التي جمعتها المؤسسة قد تم تحويلها إلى حسابات بنكية سويسرية ووجدت أيضًا شركتين وهمية خارجيتين مسجلين لعائلة توبباش.

تشير أوراق بنما إلى 11.5 مليون وثيقة سرية مشفرة مسربة كانت مملوكة لشركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما. تم إصدار الوثائق في 3 أبريل 2016 من قبل صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية.

دور أردوغان لاخونة أفريقيا

كشفت الأبحاث الأخيرة التي نشرتها نورديك مونيتور، أن رجب طيب أردوغان ، استخدم المؤسسة "لاستعادة قيادتها الإسلامية" في إفريقيا ، حيث يحاول توسيع أجندته واخونة أفريقيا، سواء من خلال حيل القوة البيضاء أو من خلال إقامة روابط مع الجماعات المتطرفة من خلال التعاون التركي و وكالة التنسيق (تيكا).



فلم تكن ليبيا وحدها هى الحلم الذي يراود أردوغان ولكن أيضًا في بقية القارة الأفريقية ، في دول مثل جيبوتي والصومال والسودان ، حيث لديه بالفعل قواعد عسكرية واتفاقيات تعاون اقتصادي قوية - بشكل أساسي في مجال الهيدروكربونات - تهدف جميعها إلى ترسيخ نفسه كقوة إقليمية بامتياز في حوضي البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر ، من أجل السيطرة على تدفق الموارد بكثرة في تلك المناطق.

"حيل القوة الناعمة" المستخدمة في إفريقيا من خلال المؤسسة، هكذا يفعل الرئيس التركي على وجه التحديد ، حيث أنه تحقيق لتلك الغاية حث القادة الأفارقة على دعم مشاريع مؤسسة الهدي في القارة وفقا لسياساته الإسلامية".

يبدو أن إفريقيا هي الوجهة المفضلة لرجب طيب أردوغان. على الأقل من مظهر الرحلات الخارجية التي قام بها الرئيس التركي في السنوات الماضية. في عام 2015 زار الصومال وإثيوبيا وجيبوتي ، وفي عام 2016 كانت أوغندا و كينيا على الخط ، توقف من قبل ست دول أفريقية في عام 2017 "وفي عام 2018" يزور الرئيس التركي الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي.