فرض حالة الطوارئ في قيرجيزستان والجيش ينتشر في شوارع العاصمة

أعلن رئيس قيرجيزستان، سورونباي جينبيكوف، اليوم الجمعة، فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيشيك ونشر قوات الجيش لفرض الأمن بالمدينة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك-قيرجيزستان" الروسية، فإن القرار جاء تزامنًا مع الوضع المتأزم وحالات العنف وتهديد حياة الأبرياء في المدينة بسبب الاحتجاجات التي تسببت في حالة من الفوضى.

ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ في البلاد بدءًا من الساعة السابعة من مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح يوم 21 أكتوبر الجاري.

وكان المكتب الصحفي للرئاسة القيرجيزستانية أعلن اليوم الجمعة، أن الرئيس سورونباي جينبيكوف وقع مرسوما بإقالة رئيس الوزراء كوباتبيك بورونوف وغيره من أعضاء الحكومة.