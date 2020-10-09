بسبب تفشي كورونا.. إيران تفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد مع توجيه أوامر صارمة للمستشفيات تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إنها أصدرت أمرا بمنع إجراء أي عمليات جراحية في المستشفيات الإيرانية إلا للحالات الطارئة حتى إشعار آخر، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن تبدأ العاصمة طهران غدًا السبت، في تنفيذ قرار صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بإلزام المواطنين ارتداء الكمامات في كل الأماكن العامة والخاصة بما في ذلك الشوارع، وستبدأ قوات الباسيج بتوزيع كمامات مجانية في الساحات الرئيسية على المواطنين.

وكانت محافظة طهران أعلنت إعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق في العاصمة الإيرانية لمدة أسبوع كامل، وسط زيادة تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران 492,378 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 28 ألف حالة وفاة.