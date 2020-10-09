لافروف: علاقاتنا تتدهور مع الاتحاد الأوروبى بسرعة

وردًا على سؤال بشأن العقوبات التى يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبى على موسكو بسبب تسميم أليكسى نافالنى المعارض للكرملين، قال لافروف: "الاتحاد الأوروبى يعمل قاضيًا وجلادًا فى قضية نافالنى، وأخفق فى تقديم معلومات أساسية لموسكو تسمح لروسيا بإجراء تحقيق".
وأضاف الوزير الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الدنماركى فى موسكو، أن "ألمانيا تنتهك التزاماتها الدولية بتقاعسها عن تقديم تلك المعلومات".
وتنفى موسكو الاتهامات بشأن ضلوعها فى تسميم نافالنى الذى اتهم الرئيس فلاديمير بوتين، بالوقوف وراء الهجوم.
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