الأمم المتحدة: كورونا يمنع 3 ملايين مهاجر من العودة لبلدانهم

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإخبارية "فرانس برس"، دعت منظمة الهجرة الدولية العالم للتحرك بسرعة والسماح لهولاء العالقين بالعودة إلى بلدانهم بطريقة آمنة، رغم القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وقالت المنظمة فى تقرير لها، إن إغلاق الحدود وحظر السفر جعلا عددًا كبيرًا من المهاجرين عالقين. كما حث أنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، الدول على مزيد من التحرك لصالح 2.75 مليون شخص عالقين.

وأكد فيتورينو أن "تطبيق عشرات آلاف القيود على التنقل، بما فى ذلك إغلاق حدود، وإجراءات إغلاق وطنية مرتبطة بكورونا، يتطلب تعاون الدول مع جيرانها ودول المهاجرين الأصلية لتلبية حاجاتهم".

وأضاف: "يمكن إعادة المهاجرين بطريقة آمنة وكريمة رغم القيود المفروضة بسبب كورونا"، موضحًا أن العدد يشمل عمالاً موسميين، وحاملى إجازات إقامة مؤقتة، وطلابًا دوليين، ومهاجرين سافروا للعلاج الطبى، وبحارة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن العدد الأكبر من المهاجرين ينحدر من الشرق الأوسط، بواقع 1.26 مليون، ثم آسيا والمحيط الهادئ بـ 977 ألف مهاجرًا.