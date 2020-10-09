فيديو.. حرائق ضخمة تلتهم هاتاى جنوب تركيا

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا عددًا من الفيديوهات للحريق الضخم الذى اندلع قرب سارمازى فى هاتاى، على حدود منطقتى إسكندرون وبيلين.

ووفقًا لصحيفة "حرييت" التركية، فإنه حتى الساعة مازالت عناصر الإطفاء غير قادرة على السيطرة على الحرائق المندلعة، مرجعة ذلك إلى "الرياح القوية".

وأوضحت الصحيفة، أنه تم إخلاء بعض المنازل بعد اتساع رقعة الحرائق وانتشار النيران فى مساحات واسعة امتدت إلى 5 كيلومترات.