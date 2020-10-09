الاتحاد الإفريقى يرفع تعليق عضوية مالى بعد الانقلاب

وفى تغريدة على حساب المنظمة الرسمى، قال المجلس: "قرر مجلس السلام والأمن نظراً إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة، رفع قرار التعليق المفروض على مالى. وبناءً على ذلك يسمح لجمهورية مالى المشاركة بالكامل فى كل نشاطات الاتحاد الإفريقى".
وكان المجلس العسكرى الذى أطاح بالرئيس كيتا فى 18 أغسطس دون دماء، تعهد فى الأسابيع الأخيرة بإعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرًا.
كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رفع العقوبات التى فرضتها على مالى غداة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مختار عون، فى 6 أكتوبر الجارى.
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