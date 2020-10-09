بعد تصريح مستفز لـ أردوغان.. أمير سعودي يدعو لمقاطعة شعبية للمنتجات التركية

وجه الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الجمعة، دعوة إلى الشعب السعودي لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك بعد تصريح مستفز للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دول الخليج.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في عن أردوغان قوله، إن التواجد العسكري التركي في قطر يعمل على استقرار دول الخليج برمتها.

وأضاف: "باستثناء بعض الأطراف الساعية لنشر الفوضى لا يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج"، على حد وصفه.

وردًا على تلك التصريحات قام الأمير السعودي بإعادة نشر تصريح أردوغان الذي نقلته قناة "بي بي سي" على تويتر وقال: "لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقويه".