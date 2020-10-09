سلطنة عمان تفرض حظرا جزئيا للحركة اعتبارا من الأحد المقبل لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة العليا العمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وحتى السبت ٢٤ أكتوبر الجاري.

كما قررت اللجنة - خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي وفقا لوكالة الأنباء العمانية - حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، مشيرة إلى أن الجهات المختصّة ستقوم بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق، ونشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وأهابت اللجنة بالجميع التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، مؤكدة أن الجهات المعنيّة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.