أعلنت اللجنة العليا العمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وحتى السبت ٢٤ أكتوبر الجاري.
كما قررت اللجنة - خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي وفقا لوكالة الأنباء العمانية - حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، مشيرة إلى أن الجهات المختصّة ستقوم بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق، ونشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.
وأهابت اللجنة بالجميع التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، مؤكدة أن الجهات المعنيّة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تفرض حظرا جزئيا للحركة اعتبارا من الأحد المقبل لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.