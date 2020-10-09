إطلاق نار واشتباكات بين متظاهرين في عاصمة قرغيزستان

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي إطلاق الرصاص في الميدان المركزي وسط العاصمة القرغيزية بيشكيك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين مجموعتين من المتظاهرين.

وأعلن رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، اليوم الجمعة، فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيشيك ونشر قوات الجيش لفرض الأمن بالمدينة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك-قيرجيزستان" الروسية، فإن القرار جاء تزامنًا مع الوضع المتأزم وحالات العنف وتهديد حياة الأبرياء في المدينة بسبب الاحتجاجات التي تسببت في حالة من الفوضى.

ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ في البلاد بدءًا من الساعة السابعة من مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح يوم 21 أكتوبر الجاري.

وكان المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية أعلن اليوم الجمعة، أن الرئيس سورونباي جينبيكوف وقع مرسوما بإقالة رئيس الوزراء كوباتبيك بورونوف وغيره من أعضاء الحكومة.

وأعلن رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، اليوم الجمعة، عزمه تقديم استقالته، في وقت أغلقت حدود البلاد وسط الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة، واستيلاء محتجون على مقر السلطة.

وأكدت السلطات إصابة أكثر من 1000 شخص خلال أعمال الشغب التي اندلعت في العاصمة بيشكيك في الأيام الماضية.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة، تولجوناي ستامالييفا، أمس إن الرئيس جينبيكوف، بحث مسألة عزله من منصبه مع الرئيس الجديد للبرلمان ميقيتبيك عبديلضايف.

وشددت على أن جينبيكوف "أشار إلى أن أهم مهمة له الآن هي إعادة الوضع إلى المجرى القانوني، ومن ثم فهو مستعد لبحث كافة القضايا التي ظهرت في البلاد بسبب الوضع الراهن".