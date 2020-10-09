الأحزاب تحولت لمافيا.. إعلامي يحذر من اندلاع حرب أهلية بلبنان

قال الإعلامي اللبناني ، طارق ابوزينب، تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بشأن تخوفه من إندلاع حرب اهلية في البلاد، إن الحريري، وضع الاصبع على الجرح بكل جراءة حيث حذر من نشوب حرب أهلية في لبنان ، نتيجة غياب الحل السياسي، وفي ظل الاستقواء بالسلاح.

وأوضح طارق ابوزينب لـ" صدي البلد " أن لبنان يشهد إستعراض "العسكري" المستمر في عدد من المناطق اللبنانية والتهديد بالسلاح واطلاق الرصاص في المناطق لعده اسباب حيث يتم توجيه الرصاص بشكلٍ مباشر إلى المدنيين الذين يسقطون قتلى ومصابين برصاص طائش هنا أو هناك وانتشار الجماعات المسلحة ومواكبها السيّارة في منطقة بعلبك الهرمل التي تقع تحت نفوذ حزب الله بهدف بث الرعب في قلوب المواطنين.

وأضاف الإعلامي اللبناني : للاسف المواطن اللبناني اصبح رهينه لهولاء المجموعات المسلحة المدعومة من بعض الاحزاب اللبنانية لذا فيطالب المواطنين بضرورة فرض هيبة الأجهزة الأمنية والقضائية امام فوضى السلاح ويطالبون الجيش اللبناني بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بلعب بأمن المواطنين في لبنان.

وأردف: للاسف الاعلاميين - وأنا منهم - يتعرضون لمحاولات من الاعتداءت والتهديد والاغتيال بسبب رأي سياسي يعترض رأي بعض الاحزاب في لبنان ، بدون محاسبة اي من المعتدين بسبب نفوذ مرجعيتهم السياسية والحزبية".

واستطرد طارق ابوزينب: في لبنان بعض الاحزاب والمجموعات هم على شكل المافيات لديهم فائض قوة يستخدمون السلاح لفرض معادلات يرفضها اللبنانيون المسالمين والمثقفين ومعظم اللبنانين متمسكين بالعيش المشترك والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني الذي هو صِمَام امان لجميع اللبنانيين .