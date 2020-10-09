محطات بارزة فى مسيرة الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت الجديد

باركت أسرة آل الصباح تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد ، حيث شغل مناصب أمنية بارزة لعدة سنوات، وذلك بعد أن رشحه أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد للمنصب يوم الأربعاء.

وأدى الشيخ مشعل الأحمد لاحقا اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة متعهدًا بأن بأن يحافظ على أمن واستقرار وطنه قائلًابعد أدائه اليمين: «أعاهد الأمير ومجلسكم والمواطنين أن أكون المواطن المخلص المحافظ على وحدته (البلد) الوطنية».

وخاطب الشيخ مشعل الأحمد الصباح مجلس الأمة الكويتي، بعد أداء اليمين، مؤكدًا بقوله : «نحن على يقين أن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية الداعية للخير والسلام»، ومشددًا على أن «الكويت باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية».

محطات بارزة فى مسيرة ولى عهد الكويت الجديد

وحول سيرة ولى عهد الكويت الجديد ، ولد الشيخ مشعل الأحمد الصباح سنة 1940، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وكلية "هندن" للشرطة في بريطانيا عام 1960.

والتحق مشعل الأحمد بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة".

وأصبح الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني في عام 2004، وكان رئيسا لجهاز أمن الدولة لمدة 13 عاما.

وبعد تخرج مشعل الأحمد التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980 م ، وقد تحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة ". التي لا تزال تعمل بالكويت تحت هذا الاسم.

وإضافة إلى عمله الأمني، عُين الشيخ مشعل من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط عقب تأسيسها.

وكما كان له إسهامات بارزة في وزارة الداخلية، أسهم الشيخ مشعل في وضع الدعائم الأساسية للديوانية، لإيمانه بأهميتها في الحفاظ على الموروث الشعري، ودعم الشعراء واحتضانهم، بالإضافة إلى دورها المهم في توثيق الشعر النبطي، وهي الدور الذي مازالت تمارسه حتى اليوم.

وفي 13 يناير 2004 ، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ مشعل نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير .

والحرس الوطني هيئة مستقلة عن الجيش والشرطة ومهامه تتمثل فى مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن ومعاونة قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار التي تهددها و تأمين الأهداف أو المنشآت الحيوية في البلاد والاستعداد الدائم لتلبية أية مهمة أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدفاع الأعلى .

وظل الشيخ مشعل يشغل هذا المنصب على مدار 17 عاما وحتى اليوم، نجح خلالها في أداء عمله بحب وتفاني.

وخلال أزمة كورونا التي شهدتها العديد من دول العالم ومنها الكويت على مدار الشهور الماضية، ظهر الدور القوي للحرس الوطني الكويتي ، في مساندة قوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن وتطبيق حظر التجول والتغلب على الجوانب المختلفة من الأزمة حتى أن هذا الجهاز أنيط به إدارة بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وخلال توليه هذا المنصب ، كان الشيخ مشعل حريصا على الالتقاء بالخريجين من الحرس الوطني لترسيخ الركائز والقيم التي يجب أن يتسلحوا بها ابتداء من غرس عقيدة راسخة للدفاع عن قدسية الوطن وأراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه.