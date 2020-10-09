إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الإسبانية بسبب تفشي فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة بأن الحكومة أعلنت حالة الطوارىء في العاصمة "مدريد" من أجل فرض الإغلاق الجزئي هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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