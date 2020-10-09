عصابات مستوطنين إرهابية.. الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد استفزازات إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الحاصل من جانب المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، خاصة في موسم قطف الزيتون.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إن “الاعتداء الأخير لعصابات المستوطنين الإرهابية بالحجارة على سيارات المواطنين قرب الشارع الرئيس الواصل بين بيت لحم والخليل، قد أدى لإصابة الطفل الرضيع محمود إياد بنات من مخيم العروب في عينه، واصفة هذه الجريمة بأنها اعتداء يرتقي لمستوى الشروع بالقتل.

وحملت الخارجية حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وأن جيش الاحتلال يوفر الحماية والإسناد لمنظمات المستوطنين الإرهابية، كما أن ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال توفر الغطاء القانوني لعناصر تلك المنظمات وارهابها يوميا وبشكل متواصل.

وأضافت الخارجية أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتعمل على شرعنة العدوان المتواصل ضد شعبنا، وعلى تنفيذ مخططات دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، مشيرة إلى استهداف مدرسة رأس التين التي تتعرض لمؤامراة قضائية احتلالية تهدف إلى هدمها، علما بأنها شيدت بتمويل أوروبي.

وشددت الخارجية على أنها ستواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح تلك الجرائم، ولضمان محاسبة من يرتكبها ويقف خلفها أمام المحاكم الدولية خاصة الجنائية الدولية.