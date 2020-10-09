تعيين غسان عليان منسقا لأعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سلسلة من التعيينات رفيعة المستوى، بما في ذلك تعيين قائد لواء جولاني الأسبق غسان عليان، في منصب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام عبرية أنه سيتم ترقية الضابط إلى رتبة لواء بعدما كان في رتبة عميد.

وتقدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بالشكر للجنرال كميل أبوركن، الذي سينهي مهامه، كمنسق لعمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في الأشهر المقبلة.

وفي يونيو 2014، تم تعيين عليان قائدًا للواء جولاني، ليصبح أول ضابط من طائفة الموحدين (المعروفية) الدروز في إسرائيل، في هذا المنصب.

وقاد عليان قوات جولاني في العملية الإسرائيلية في قطاع غزة في العام 2014.

وتخضع الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل رسمي للحكم العسكري الإسرائيلي، ولذلك فإن الحاكم هناك بشكل مباشر، هو منسّق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية.

وقرر الجيش الإسرائيلي، تمديد ولاية قائد سلاح الجو الحالي اللواء عميكام نوركين وجاء ذلك "تقديرا لدوره أولا، وعلى ضوء التحديات العملياتية المُحدقة بإسرائيل في هذه الفترة ثانيا".