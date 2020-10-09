أفغانستان: مقتل 11 فردا من قوات الأمن في هجمات لطالبان بإقليمي قندوز وهلمند

لقي 11 فردا من قوات الأمن الأفغانية مصرعهم في هجمات شنها مسلحو حركة طالبان بإقليمي قندوز وهلمند.

وقال مصدر أمني - لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم /الجمعة/ - إن طالبان هاجمت مساء /أمس الخميس/ نقاط أمنية في منطقة "علي آباد" بإقليم قندوز الواقع شمالي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 8 أفراد من قوات الأمن (4 من رجال الشرطة و4 جنود من الجيش).

وأضاف المصدر أن 5 جنود للجيش واثنين من رجال الشرطة أصيبوا بجروح جراء الهجوم، علاوة على أسر الحركة لـ4 أفراد أخرين من قوات الأمن.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم حيث قامت بنشر صورا للرهائن المحتجزين.

وفي سياق منفصل، صرح المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند عمر زواك بأن الحركة شنت هجوما مساء أمس على منطقتين في الإقليم هما طريق هلمند السريع ومنطقة "نهري سراج"، مضيفا أن 3 أفراد من القوات الأمنية لقوا مصرعهم وأصيب 3 أخرون جراء هجومي طالبان في الإقليم.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الشؤون الداخلية في أفغانستان - في بيان - إن 23 عنصرا من حركة طالبان لقوا حتفهم وأصيب 13 أخرون بجروح إثر اندلاع اشتباك مع قوات الأمن في منطقة "قيصر" بإقليم فارياب أمس الخميس.

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد وقائد بعثة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلنطي الجنرال سكوت ميلر بحثا - خلال زيارتهما أمس إلى إسلام آباد - مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، آخر التطورات في عملية السلام الأفغانية الجارية.

وبحسب البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في إسلام آباد، فقد أكد المسؤولون الثلاثة على ضرورة خفض أعمال العنف في افغانستان مع تقدم مفاوضات السلام بين الجانبين.