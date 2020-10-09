البيت الأبيض: "شرط وحيد" لاستئناف ترامب حملته الانتخابية

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستأنف حملته الانتخابية بدءا من السبت، في حال سمح له الأطباء بالعودة إلى نشاطه الاعتيادي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن ترامب "مستعد للذهاب"، وسيرى ما إذا كان التجمع الانتخابي المقرر يوم السبت ممكنا، وفق ما ذكرت رويتر.

وقالت ماكناني في مكالمة هاتفية مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية: "نحن نحاول فقط مواكبة الرئيس المستعد للذهاب، جاهزًا للتواجد هناك، بمجرد حصوله على الموافقة الطبية".

وأوضحت أن الفحوصات الطبية الجارية حاليا للرئيس ترامب تتركز بشأن ضمان عدم نقله فيروس كورونا للآخرين، مشيرا إلى أنه سيتفادى الاختلاط بالناس إن كان ناقلا للعدوى.

وأكد الرئيس الأميركي، الخميس، أنه مستعد لاستئناف التجمعات الانتخابية ويشعر بأنه في حالة "مثالية"، بعد أسبوع واحد من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وقال طبيب ترامب، ضابط البحرية السابق، شون كونلي، في مذكرة إن الرئيس سيكون قادرًا على "العودة إلى الارتباطات العامة" بأمان يوم السبت.

وبينما قال ترامب إنه يعتقد أنه لم يعد معديًا، يبدو أن المخاوف بشأن العدوى تحبط خطط المناظرة الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس بيزنس، وهي الأولى له منذ خروجه يوم الاثنين من المستشفى التي مكث فيها 3 أيام: "أشعر بشعور جيد. حقا جيد. أشعر أنني في حالة مثالية".

وأضاف "أعتقد أنني أفضل لدرجة أنني أود حضور تجمع انتخابي الليلة.. لا أعتقد أنني معدي على الإطلاق".