حكومة إسبانيا تعلن الطوارئ فى مدريد لمواجهة كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، يأتى القرار بعد أيام من الخلافات والتوتر السياسى بين الحكومة المركزية ورئاسة إقليم مدريد على الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة الوباء.

ووفقاً للوكالة، طلبت رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو، من سانشيز مزيدًا من الوقت للنظر فى الخيارات التى طرحتها الحكومة المركزية بعدما رفضت محكمة العدل العليا فى مدريد، أمس الخميس، الإجراءات التى تقيد الدخول والخروج من العاصمة الإسبانية و9 بلديات مجاورة، والمفروضة بالفعل منذ يوم الجمعة الماضى لمواجهة انتشار الفيروس.

إلا أن رئيس الحكومة قال إنه يجب حماية الصحة العامة، وقرر إعلان حالة الطوارئ.

يذكر أن القيود التى رفضتها محكمة مدريد، أقرتها الحكومة فى الأسبوع الماضى بدعم 12 من أقاليم الحكم الذاتى الـ 17 فى إسبانيا، لتسرى على جميع البلديات التى يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، وتشهد معدل إصابة مرتفع بالفيروس، وضغطاً على وحدات العناية المركزة فيها.