تناسي الخلافات.. السودان يسعى لإنجاح اتفاق السلام على أرض الواقع

أكد عبدالرحمن نور الدائم والي ولاية النيل الأزرق أنه تلمس رغبة الحركة الشعبية شمال بجناحيها في تناسي الخلافات وفتح صفحة جديدة حفاظا على السلام في النيل الأزرق. وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.

وقال الوالي أنه التقى بمجموعتي الفريق مالك عقار إير وعبد العزيز آدم الحلو ممثل في القائد الميداني بالنيل الأزرق جوزيف توقا، و منحاه الضوء الأخضر لتقريب وجهات النظر وردم الهوة بين الطرفين في النيل الأزرق بغية الوصول لتوافق يسهم في إنجاح السلام وانزاله لأرض الواقع وتحقيق الاستقرار والتنمية ، ويتيح الفرصة لعودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم بالولاية ، لافتا إلى أن هناك العديد من المبادرات المطروحة التي ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

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وأوضح نور الدائم أن وفد النيل الأزرق شارك في مراسم السلام بدعوة كريمة من الحركة الشعبية ، مؤكدا أن النيل الأزرق في حوجة لتكاتف الجهود والتعاضد والوحدة والاستفادة من مكاسب السلام للدفع بالولاية الى مصاف الولايات المتقدمة ،مؤكدا أن الولاية بما لديها من إمكانيات يمكن أن تحقق إنتاجية عالية في كافة المحاصيل ودعم اقتصاد البلاد.

وتناول الوالي تداعيات الفيضانات والسيول والامطار على الولاية في مجالاتها كافة والمعالجات التي تمت ،وجدد تأكيده بأن حكومته قد سيطرت تماما على انتشار الأمراض التي صاحبت هذه الظروف ، مبينا أن الولاية تجاوزت مرحلة اعلان الطوارئ الصحية والان هي مسيطرة على الموقف تماما.