جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن قتل فلسطيني والاحتفاظ بجثته منذ أيام

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة عن مقتل سمير حميدي برصاص جنوده قبل عدة ايام والاحتفاظ بجثته.
سمير حميدي (27 عاما) من قرية بيت ليد شمال الضفة الغربية. وقالت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية الثلاثاء إن شهود عيان أكدوا "استشهاده من حجم الإصابة التي أصيب بها".
وأكد جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتله قائلًا في بيان قال فيه إنه "يحتجز جثة" مهاجم تم التعرف عليه على أنه سمير حميدي.
يأتي استشهاده في حين أن التنسيق الأمني متوقف منذ مايو بين إسرائيل والفلسطينيين.
واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن قرار تجميد التنسيق الأمني احتجاجًا عل خطة ضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة.
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