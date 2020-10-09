الشيخ محمد بن زايد: علمتني الحياة أهمية الكلمة.. شرف الرجل في كلمته

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فيما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.
ويضم مجلس الإدارة الجديد كلًا من محمد بن أحمد البواردي نائبًا للرئيس، والدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، والدكتور مغير خميس الخييلي، وماجد علي المنصوري والدكتورة شيخة سالم الظاهري وفق ماذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
جدير بالذكر أن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى مؤسسة لا تسعى للربح، وتعمل بدعم من حكومة أبوظبي، وهو واحدة من أكبر مشاريع حفظ الأنواع في العالم، حيث تشرف على إدارة شبكة دولية من المراكز المتخصصة لإكثار طائر الحبارى بهدف الحفاظ عليه وزيادة أعداده على امتداد نطاق انتشاره.
ويهدف الصندوق إلى إجراء الأبحاث التطبيقية والأساسية، بناء شبكة من المشاريع والمراكز للمحافظة على النوع، ودعمها من خلال الشراكات الدولية طويلة المدى، والقيام بإدارة شاملة للاستخدام المستدام للأنواع مع مواصلة دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في دول الانتشار
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