ألمانيا: الشرطة تخلى مبنى احتله اليساريون فى برلين

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم الشرطة، إن العملية تمت دون الكثير من العنف. وذكرت تغريدة لقسم شرطة برلين على تويتر، أن "خبير بناء يتفقد الغرف الفردية. بعد ذلك سنجهز التسليم إلى السلطات المعنية".

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة حضرت بأعداد كبيرة إلى الموقع، حيث قامت القوات بفتح المدخل المحصن بالعتلات والمناشير. وفى الوقت نفسه، اخترق رجال شرطة عبر سقالة، وآلة قطع كهربائية، النافذة فى الطابق الأول للدخول إلى المبنى.

ووقعت بعض الاشتباكات العنيفة أمام المنزل بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين، وتراشق بالزجاجات، وحلقت مروحية فوق المنازل، وتجمع عدة مئات من المتظاهرين مساء أمس الخميس أمام المبنى قبل إخلائه.

ويعد المبنى أحد آخر المشاريع الرمزية المتبقية للمشهد اليسارى المتطرف فى برلين. وغادرت نحو 10 شابات يحملن أمتعة بعد ظهر أمس الخميس المبنى، الذى يطلق عليه اسم مشروع منزل "ليبيج 34 الفوضوى الشاذ النسوى المنظم ذاتيًا".

ومنذ الصباح الباكر، خطط أنصار المحتلين للتظاهر عند الحواجز. وقالوا عبر موقع المنزل على الإنترنت: "دعونا نخلق الفوضى ونكون مرئيين ونمنع إخلاء ليبيج 34".