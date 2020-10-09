السودان: لسنا وكلاء لأحد في ملف سد النهضة.. ونتفاوض لمصالحنا

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين أن السودان جزء أصيل من ملف سد النهضة، وليس له مصلحة في التعامل مع مصر أو إثيوبيا على انفراد.

وقال قمر الدين في حوار مع قناة "فرانس 24" إن السودان ليس وكيلا لمصر أو إثيوبيا في قضية سد النهضة.

وردا على سؤال حول تنسيق الخرطوم مع القاهرة في هذا الملف، أكد الوزير السوداني أن بلاده لا تنسق مع أحد إلا بمقدار مصالحها، مضيفا "السودان ليس وسيطا أو متفرجا، بل جزء أصيل من ملف سد النهضة".

وتابع "نحن نناقش ونحاور ونتفاوض لأن للسودان مصالح في مسألة سد النهضة"، مؤكدا أنهم يتفاوضون ممن أجل مصالحهم فقط سواء في هذا الملف أو غيره.

كانت رئيسة إثيوبيا ساهلى زويد، قالت إن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال الأشهر الـ12 القادمة،

وأنهت إثيوبيا الملء الأولي لخزان سد النهضة في يوليو الماضي، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة البلدين، وأثر على مسار المفاوضات.