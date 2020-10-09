ملك المغرب يطالب البرلمان بمزيد من الجهود لحل أزمات الصحة والاقتصاد

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن السنة التشريعية المقبلة مليئة بالتحديات، داعيا البرلمانيين إلى العمل على تنشيط الاقتصاد، فضلا عن ضرورة التحلي باليقظة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف ملك المغرب في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أن هذه الدورة الجديدة بها تحديات مختلفة وتأتي في ظروف استثنائية، وأن الأزمة مستمرة بانعكاساتها على الصحة والاقتصاد والمجتمع.

وأكد العاهل المغربي أنه يجب العمل على خلق فرص العمل والحفاظ على مصادر الدخل، مع دعم القطاع الصحي وتقوية الحماية الاجتماعية.

وأوضح محمد السادس أن الأزمة الصحية العالمية أثرت سلبا على الاقتصاد، ولذلك تم إطلاق مشروع ضخم للنهوض بالاقتصاد وإنعاشه.