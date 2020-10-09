أخبار اليمن : مسئول سوداني يؤكد اعتزام بلاده سحب قواتها من اليمن

مسئول سوداني يؤكد اعتزام بلاده سحب قواتها من اليمناعلن مسئول سوداني رفيع إعتزام حكومة بلاده سحب قواتها العسكرية المشاركة في تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ مارس 2015م.

وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، ان الحكومة السودانية الحالية تحاول حالياً الخروج من هذه الحرب، معتبراً أن "إقحام الجيش في حرب اليمن وقع في العهد السابق بقيادة الديكتاتور عمر البشير الذي ورط السودان في هذه الحرب".

وقال الوزير السوداني في مقابلة مع قناة (فرنسا 24) وفقاً لوكالة (سبوتنيك) الروسية إن "دخول الحروب ليس كالخروج منها، ولقد دخلنا بتوريط من البشير ولكننا الآن نحاول الخروج منها، وقد تم سحب العديد من قواتنا هناك ولم يبق إلا القليل".

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان أعلنت في وقت سابق عزمها تقليص الوجود العسكري في اليمن من 5000 جندي إلى مجموعة قوامها حوالي 650 جندياً.

