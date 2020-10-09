إسبانيا تفعل الطوارئ تمهيدا للعزل العام فى مدريد بسبب كورونا

وفاقمت تلك الخطوة الأزمة بين حكومة رئيس الوزراء الاشتراكى بيدرو سانتشيز، ورئيسة منطقة مدريد المنتمية للمحافظين والتى تصف الإجراءات بأنها غير قانونية ومبالغ فيها وكارثية الأثر على الاقتصاد، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".
وقال وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيلا فى مؤتمر صحفى انتقد فيه السلطات المحلية لعدم التحرك لاحتواء الفيروس: "للصبر حدود.. من المهم ألا تتفشى العدوى من مدريد إلى باقى إسبانيا".
وقالت الحكومة إنها ستنشر سبعة آلاف شرطى إضافى للمساعدة فى تطبيق الإجراءات الجديدة، لكن الكثيرين من سكان العاصمة وثمانى مدن محيطة بها.
وسجلت إسبانيا 848324 إصابة و32688 وفاة بكورونا، بأعلى حصيلة فى أوروبا.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصادها المعتمد على السياحة انكماشا تفوق نسبته 11% هذا العام وأسوأ ركود منذ الحرب الأهلية.
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