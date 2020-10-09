مسؤول أمريكى : ترامب لن يشارك فى فعالية انتخابية غدا .. وسيستأنف جولاته

نقلت شبكة "سكاى نيوز" عن مسؤول فى الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه من المستبعد أن يشارك ترامب فى فعالية انتخابية غدا، مشيرا إلى أنه على الأرجح سيستأنف جولاته الانتخابية الاثنين المقبل.





وأكد البيت الأبيض، فى وقت سابق اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيخضع لفحص كورونا ثان قبل أى ظهور علنى، مؤكدة أنه لن يختلط إذا ثبت أنه ناقل للعدوى. وقال البيت الأبيض إن شون كونلى، طبيب ترامب، يرى أن الرئيس الأمريكى سيكون جاهزًا للمشاركة فى تجمع انتخابى غدًا السبت فى فلوريدا.

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