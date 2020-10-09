الرئيس القرغيزي السابق ينجو من محاولة اغتيال

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن كوندوز جولدوبايفا، مستشارة الرئيس القرغيزي السابق، ألمازبيك أتامباييف، إعلانها تعرض الأخير لمحاولة اغتيال.

وكتبت جولدوبايفا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعرض الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف لمحاولة اغتيال. سندلي ببيان رسمي في وقت لاحق".

وأضافت المستشارة أن "سيارة الرئيس السابق تعرضت لإطلاق نار ولكنه نجا من محاولة الاغتيال".

وشهدت قرغيزستان في 4 أكتوبر انتخابات برلمانية تقدم 16 حزبًا لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 بالمئة.

ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 بالمئة من الأصوات و"ميكينيم قرغيزستان" (قرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 بالمئة، و" قرغيزستان" بنسبة 8.73 بالمئة و" بوتون قرغيزستان "(" قرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 بالمئة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المائة.

وتجمع يوم 5 أكتوبر في ساحة علاء تو، المركزية ببشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد. وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثانٍ على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية.

وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض"، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.