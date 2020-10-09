إلا أمينة أردوغان.. صحفي تركي يدفع ثمن حديثه عن سيدة تركيا الأولى

يوما بعد يوم يسوء وضع الصحافة في تركيا، فبعد اتهامات ملفقة بتهمة انتقاد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، يواجه الصحفيون في هذا البلد تهمة جديدة وهي عدم امتداح السيدة الأولى أمينة أردوغان.

من بين الملاحقين في تركيا، الصحفي إندر إيمريك، الذي يثل أمام القضاء بسبب مقال كتبه عن السيدة الأولى أمينة أردوغان، ينتقد فيه ظهورها بحقائب يد باهظة الثمن وغيرها من الممارسات، وفقا لصحيفة "أحوال التركية".

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يقول التقرير إن المدعي العام في القضية أمر بمعاقبة الصحفي التركي بتهمة السب والقذف، لكنه لم يحدد سببا لذلك، مضيفا أنه تم الاستشهاد بعبارات غامضة مثل "إهانة من خلال عدم إسناد صفات جيدة" للسيدة أمينة أردوغان.

وعندما طالب محامو إيمريك بتحديد سبب المطالبة بعقوبة، قال المدعي العام "السبب واضح لمن يفهم".

وذكر المحامون أن الصحفي التركي وجه انتقادات سياسية للسيدة الأولى، التي كانت تلعب دورا سياسيا في ذلك الوقت، فيما يتعلق بالمصلحة العامة.

وأدانت المنظمات الصحفية الحملة التي يشنها نظام أردوغان ضد الصحفيين وقمع الحريات المتواصل في أنقرة، بتهم مختلفة منها المشاركة بمحاولة الانقلاب الفاشل المزعوم عام 2016، والتخطيط لقلب نظام الحكم.