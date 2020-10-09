أخبار اليمن : الحديدة.. 191 خرقاً لقوى العدوان خلال 24 ساعة

الحديدة.. 191 خرقاً لقوى العدوان خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 191 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق، انه تم رصد، ثلاث غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفازة، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و ٢٥ طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والجاح والفازة وحيس.

وأشار إلى رصد ٦١ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٥٨٦ صاروخ وقذيفة و ١٠٢ خرق بالأعيرة النارية المختلفة.