أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال عبدالرقيب عبدالودود

الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال عبدالرقيب عبدالودود
بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الشيخ عبدالرقيب عبدالودود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وأعرب عضو المجلس السياسي، الأمين العام المساعد للمؤتمر في برقيته عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأولاد الفقيد خالد وحلمي عبدالرقيب عبدالودود وبقية افراد الاسرة بهذا المصاب..
ونوه بمناقب الفقيد عبدالرقيب عبدالودود وجهده الخيري وعطائه الانساني وسعيه المتواصل لإصلاح ذات البين والمساهمة في استقرار المجتمع في منطقته.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يعصم قلوب اهله وذويه بالصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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