إبراهيموفيتش يعلن الفوز على فيروس كورونا

أعلن نجم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، الجمعة، شفاءه من فيروس كورونا المستجد.
وقال إبراهيموفيتش، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إنه يشعر بتحسن، مشيرا إلى أن السلطات الصحية سمحت له بإنهاء الحجر الصحي.
كما أعلن فريق ميلان الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، شفاء لاعبه البالغ من العمر 39 عاما، من "كوفيد-19".
وجاء في البيان "نتائج فحص زلاتان إبراهيموفيتش سلبية بعد إجرائه مسحتين متتاليتين. أنهت السلطات الصحية لمدينة ميلان الحجر الصحي له".
وفي ال24 من سبتمبر الماضي، أكد النجم السويدي المخضرم إصابته بفيروس كورونا، لكنه أعلن الخبر بطريقة ساخرة.
وذكر: "نتيجة فحص فيروس كورونا كانت سلبية يوم أمس، وإيجابية اليوم. ليس هناك أي أعراض من أي نوع. فيروس كوفيد كان له الجرأة ليتحداني. هذه فكرة سيئة".
وكان نادي ميلان الإيطالي قد أعلن مع بداية الموسم، عن تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حتى نهاية موسم 2020-2021.
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