ترامب يخضع للفحص الطبى على الهواء مباشرة

وسيظهر ترامب عبر برنامج "Tucker Carlson Tonight" عند الساعة 8 مساء، يرافقه الدكتور مارك سيجال الذى سيجرى له تقييما طبيا على الهواء مباشرة.
وهذه ستكون أول مقابلة تلفزيزونية عبر البث الحى للرئيس الأمريكى بعد أن أصيب بفيروس كورونا، ودخوله إلى مركز "والتر ريد" الطبى العسكرى للمعالجة.
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