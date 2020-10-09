فيديو .. حريق ضخم يلتهم ناطحة سحاب فى كوريا الجنوبية

وذكرت وكالة الأنباء "BNONews"، أن الحريق أجبر المئات على الإجلاء، موضحة أن الحريق بدأ فى الطابق الثانى عشر من المبنى.

وحينما اندلع الحريق الهائل، هرع رجال الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التى اشتعلت فى المبنى المكون من 136 منزلاً، فيما أظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب تصل إلى أعلى المبنى، بينما تتساقط ألواح كبيرة من الخرسانة إلى الشارع ويتصاعد الدخان فى الهواء.