حرائق ضخمة فى شمال إسرائيل .. ونتنياهو يدرس طلب المساعدة

وأدت الحرائق الكبيرة بالقرب من 6 بلدات إلى إخلاء الآلاف من السكان، فى حين تسبب حريق بإغلاق جزء من الطريق السريع الرئيسى رقم 6.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بإصابة شخصين جراء استنشاق الدخان فى إحدى القرى.
ووفقا للشرطة فإن "نحو 25 طاقما فى الموقع، من بينهم متطوعون، وطائرات لمكافحة الحرائق تعمل على المساعدة فى إخماد النيران".
وأفادت الصحيفة بأنه "تم إغلاق العديد من الطرق فى المنطقة بسبب الحريق، بما فى ذلك الطريق السريع 443 الذى يربط تل أبيب بالقدس – فى الاتجاه الشرقى".
وقالت الصحيفة إن حريقا اندلع بالقرب من مستوطنة كفار هأورانيم، واندلع حريق كبير آخر، بالقرب من أم القطف، شرقى الخضيرة.
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