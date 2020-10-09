بعد زيادة قياسية في إصابات كورونا.. الصحة العالمية تحذر من الوضع في أوروبا

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة إنهم يريدون تجنب عمليات الإغلاق الشاملة التي تؤدي إلى عواقب على المجتمعات والأفراد وكل شيء آخر.
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جاء ذلك خلال حديثه بعد زيادة قاسية في الإصابات بفيروس كورونا بعدد من الدول الأوروبية، معربة عن حزنه هذا الأمر.
كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن لقاحا ضد كوفيد-19 ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرسوس أن هناك "أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام".
وسجلت القارة الأوروبية للمرة الأولى أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد، أمس الخميس.
وواصلت الإصابات في أنحاء أوروبا الزيادة على مدى الأيام السبعة الماضية، وتركزت في بريطانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا، حيث سجلت كل دولة منها أكثر من 10 آلاف حالة يوميا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
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