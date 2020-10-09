استفزاز جديد.. تركيا تشعل الأزمة مع اليونان وقبرص بهذا القرار

في خطوة استفزازية واضحة لكل من قبرص واليونان، أعلنت تركيا تمديد عمل سفينة التنقيب "بربروس خير الدين باشا" التابعة لها شرق المتوسط شهرا إضافيا، لتنتهي في 9 نوفمبر المقبل.

تزامن ذلك وسط تقارير عن اتفاق تركيا واليونان على إجراء محادثات في ظل الخلاف بين البلدين حول الحقوق البحرية شرق المتوسط.

وزعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستستضيف أول جولة من المحادثات، لكنه لم يحدد موعدا لبدئها.

وتواصل أنقرة استفزاز اليونان وقبرص في شرق المتوسط والاعتداء على حقوقهما بالتنقيب عن الطاقة في المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما.

وسبق أن أعلنت تركيا سحب السفية "عروج ريس" من منطقة شرق المتوسط، لكنها عادت وأكدت أن القرار روتيني ولا يتعلق بوقف أنشطة التنقيب.

علاوة على ذلك، تعتزم تركيا إجراء مناورات عسكرية جديدة في بحر إيجة، وذلك عقب أيام من تدريبات يونانية مماثلة في شرق المتوسط.

وأصبحت منطقة شرق المتوسط نقطة توتر تنذر باحتمال اندلاع نزاع عسكري بين تركيا واليونان وقبرص وحلفائهم.