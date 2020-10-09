حسان دياب يحذر من نتائج كارثية بسبب توجه مصرف لبنان لرفع الدعم

قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن قدرة اللبنانيين على تحمل الالم تترنح، مضيفا أن بلاده تمر بمرحلة عصيبة.

وأضاف دياب في كلمة للشعب أن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية والشخصية كانت وما تزال تضع لنفسها اولوية على مصير الوطن.

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وتابع "بكل أسف مفهوم الدولة في لبنان استثنائي ، وليس هناك من مفهوم ثابت يرسخ فكرة الدولة القوية ، لذلك فان هذه التفاسير اخضعت مقومات الدولة لخدمة المحسوبيات".

وأكد المسؤول اللبناني أن "توجه مصرف لبنان لرفع الدعم غير مقبول في هذه الأحوال"، موضحا أن أي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم يتحمل هو مسؤوليتها مع كل الذين يغطون هذا القرار.

وأشار دياب إلى أن الشباب في لبنان بات يفتش عن فرصة الهجرة بحثا عن الامان الذي بدأت تختفي ملامحه من البلاد.

وأردف "نقول بالفم المليان لا لرفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات، يمكن اعتماد قاعدة ترشيد الدعم ليستفيد المحتاجون، الغاء الدعم سيؤدي الى نتائج كارثية، ودائع اللبنانيين يجب ان تعود اليهم وهذه مسؤولية المصارف ومصرف لبنان والدولة".