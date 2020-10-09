أسهل طريقة صبغ الشعر باللون الاسود والاشقر والأحمر في المنزل تهوى النساء تجربة ألوان مختلفة لشعرهن ومن ضمن هذه الألوان اللون الأحمر المتوهج التي يعتبر من الأوان الجريئة وهذا يجعلهم يترددون على صالونات التجميل كثيراً لصبغ الشعر مع أنهم يستطيعوا القيام بذلك في المنزل بالاستعانة ببعض من المكونات الطبيعية الغير ضارة على فروة الرأس والشعر، فاليوم حرصنا على أن نقدم إليكِ أسهل طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل.

اللون الأحمر من اكثر الألوان جرئة وتحب النساء صغ الشعر به، ولكن بعيداً عن الصبغات الكيماوية يمكنك الاستعانة بما يلي:

عصير الجزر وعصير البنجر:

تعد من الطرق الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر باللون الأحمر قومي بمزج عصير الجزر مع عصير البنجر وخلطهم جيداُ للحصول على صبغة حمراء ثم ابدئي في تطبيقها على خصلات الشعر وتغطية الشعر بغطاء الاستحمام وتركه لمدة لا تقل عن ساعة كاملة ثم تكرارها حتى أن تحصلين على اللون المطلوب واحرصي على رش الشعر بقليل من خل التفاح فالبنجر من المواد الطبيعية التي تعطي للشعر اللون الأحمر الداكن.

الكركدية لصبغ الشعر باللون الأحمر:

يعتبر الكركدية من النباتات التي يتم استخدامها في صبغ الشعر باللون الأحمر فقط قومي سيدتي بغلي حفنة من أوراق الكركدية بقليل من الماء ليكون مركزاً ثم ارفعيه من على النار وتركيه يبرد ثم صفيه وسكبيه على الشعر وكرري هذه العملية أكثر من مرة لكي يكتسب الشعر اللون الأحمر وإذا كنتِ ترغبين أن يصبح أحمر داكن ضيفي لمغلي الكركدية عصير الليمون