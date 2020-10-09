اربح 250 ألف ريال فوراً من مسابقة حلم وكيفية الاشتراك

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن الاشتراك للفوز بجائزة حلم، حيث يتصدر في تلك الأيام مؤشرات بحث جوجل تريند باسم برنامج الحلم المقدم من قناة Mbc الفضائية مع الإعلامي مصطفي الأغا، فقد تم إعلان مساء يوم الإثنين عن فائز سوري الجنسية ومُقيم في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض والذي يبلغ من العمر ما يقارب ال 54 عاماً، ويُدعي ثائر حمزة مصطفي والذي فاز بمبلغ قيمته 250 ألف دولار أمريكي، فقد فاز خلال عملية السحب التي تتم عبر إذاعة البرنامج علي الهواء مباشرةً، وقد أوضح الإعلامي مصطفي الأغا أن الاشتراك في تلك المسابقة تتم من خلال إرسال رسالة باسم “حلم” في برنامج الحلم.

قال الفائز السوري ثائر حمزة مصطفي من خلال مقابلته في برنامج حلم مع الإعلامي مصطفي الأغا علي قناة أم بي سي أنه قد رأي الإعلامي مصطفي الأغا في منامه وفسرها بأن حلمه قد اقترب تحقيقه وقد تحقق بالفعل بعد فوزه في المسابقة، لذلك ولتمنينا لكم بالفوز فقد نقدم لكم عبر موقعنا كيفية الاشتراك والفوز في المسابقة.

الاشتراك في مسابقة حلم

تعتبر مسابقة حلم من أهم المسابقات التي حازت علي ثقة مجموعة كبيرة من المشاهدين، وذلك لمصداقيتها في إرسال المبالغ للفائزين، حيث يتم الإعلان عن اسم الفائز علي الهواء مباشرة، فقد أعلن البرنامج من قبل أن هذه الطريقة هي الوحيدة لإعلان الفائزين والبرنامج ليس مسؤول عن أي رسائل تتم إرسالها الي المشتركين لإخبارهم بالفوز وأنه رسائل مضلله تهدف الي النصب والاحتيال.

هناك الكثير من المواطنين في جميع البلدان العربية وعلي مستوى الشرق الأوسط يبحثون علي طريقة الاشتراك في مسابقة حلم ويحلمون بالفوز بها، وذلك لقيمة المبلغ المقدم من المسابقة والذي كان في الأصل 3.5 مليون دولار أمريكي والذي تقسم الي أكثر من الفائز وليس فائزاً وحداً، لذا فقد نخبركم من خلال موقعنا الإخباري كيفية الاشتراك في المسابقة بطريقة سهلة دون عناء أو مشقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة حلم

إرسال رسالة قصيرة الي برنامج الحلم، وتحتوى تلك الرسالة علي كلمة حلم أو dreem من خلال تلك الأرقام: