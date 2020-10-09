مسؤول يستبعد عودة ترامب للحملة الانتخابية نهاية الأسبوع

قال مسؤول في الإدارة الأميركية، الجمعة، إن من المستبعد أن يعود الرئيس دونالد ترامب، لمواصلة حملته الانتخابية في عطلة نهاية الأسبوع مثلما كان يأمل، وإنه سيعود على الأرجح يوم الاثنين.

وكان ترامب، الذي يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد قال مساء أمس الخميس، إنه يأمل في عقد تجمعات انتخابية في فلوريدا يوم السبت وفي بنسلفانيا يوم الأحد.

وقال مساعدان للرئيس ترامب، إن الترتيبات لإقامة فعاليات خلال مثل هذه المدة القصيرة جعلتها صعبة التنفيذ. وفق ماذكرت رويترز.

وكان الرئيس الأميركي، قد أكد الخميس، أنه مستعد لاستئناف التجمعات الانتخابية ويشعر بأنه في حالة "مثالية"، بعد أسبوع واحد من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وقال طبيب ترامب، ضابط البحرية السابق، شون كونلي، في مذكرة إن الرئيس سيكون قادرًا على "العودة إلى الارتباطات العامة" بأمان يوم السبت.

وبينما قال ترامب إنه يعتقد أنه لم يعد معديًا، يبدو أن المخاوف بشأن العدوى تحبط خطط المناظرة الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس بيزنس، وهي الأولى له منذ خروجه يوم الاثنين من المستشفى التي مكث فيها 3 أيام: "أشعر بشعور جيد. حقا جيد. أشعر أنني في حالة مثالية".

وأضاف "أعتقد أنني أفضل لدرجة أنني أود حضور تجمع انتخابي الليلة.. لا أعتقد أنني معدي على الإطلاق".

.